Игрок сборной Бельгии Де Брёйне на тренировке в жестком подкате едва не покалечил партнера по команде

Подготовка «Красных дьяволов» к Чемпионату мира-2018 проходит в условиях близких к боевым.

Об этом сообщает «NikSport».

На вчерашней тренировке бельгийской сборной хавбек Кевин Де Брёйне встретил жестким подкатом своего партнера по команде - вингера Аднана Янузая.

Атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» упал на газон и некоторое время держался за ногу.

Примечательно, что полузащитник «Манчестер Сити» не только не подошел к Аднану, чтобы извиниться, но и вовсе как бы не заметил этого эпизода и продолжил игру. Как, впрочем, и партнеры Де Брёйне по сборной.

Свой первый матч в группе G на Чемпионате мира бельгийская сборная проведет 18 июня против команды Панамы.

Напомним, сборная Австралии не взяла николаевского форварда на чемпионат мира – он говорит, что причина этого «не в футболе»