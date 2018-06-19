Николаевские юниоры заняли второе место на чемпионате Украины по пожарно-прикладному спорту

Сборная Николаевской области заняла второе общекомандное место на чемпионате Украины по пожарно-прикладному спорту среди юношей.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Соревнования проходили с 11 по 16 июня в городе Вишневое Киевской области, в них приняли участие 17 сборных юношеских команд.

В личных зачетах николаевцы завоевали призовые места. В выполнении упражнения «Подъем по штурмовой лестнице» первое место занял Артем Волков (Новобугский район) участник младшей группы. Чемпионами в пожарной эстафете стали Сергей Коверник (Николаев), Дмитрий Мажура (Николаев), Виталий Славка (Новобугский район), Влад Троценко (Николаев). В упражнении «боевое развертывание» николаевская команда завоевала второе место. Призерами стали Сергей Коверник, Дмитрий Мажура, Виталий Славка, Влад Троценко (Николаев), Николай Шиян (Вознесенский район), Дмитрий Кузьмяк (Николаев).

В состав каждой сборной команды входило по одной девушке. Николаевскую область представляла Анна Мельник (Николаев), которая на 100-метровке заняла 9 место и 12-е в упражнении «Подъем по штурмовой лестнице». Общий состав юношеской сборной команды Николаевской области: Сергей Коверник, Дмитрий Мажура, Виталий Славка, Влад Троценко, Николай Шиян, Дмитрий Кузьмяк, Ярослав Довгошия, Александр Верба.

18 июня руководство и личный состав Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поздравили спортсменов юношеской сборной. Начальник управления Максим Грицаенко вручил спортсменам грамоты и ценные подарки.

Напомним, что в прошлом году николаевская сборная заняла третье место на чемпионате Украины по пожарно-прикладному спорту.