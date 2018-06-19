Женская сборная Украины по фехтованию во главе с Харлан завоевала «серебро» на чемпионате Европы

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях во главе с николаевской спортсменкой Ольгой Харлан завоевала серебряные медали на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде. В финале сборная Украины проиграла россиянкам.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В первом раунде украинская команда выиграла у Великобритании 45:27, в четвертьфинале оказалась сильнее мощной команды Венгрии – 45:41. В полуфинале украинки смогли преодолеть сопротивление итальянок (45:42).

Украина – Россия – 30:45 Харлан – Егорян – 3:5 Воронина – Великая – 1:5 Комащук – Шевелева – 3:5 Воронина – Егорян – 1:5 Харлан – Шевелева – 2:5 Комащук – Великая – 4:5 Воронина – Шевелева – 1:5 Комащук – Егорян – 0:5 Харлан – Великая – 15:5

Первые восемь раундов этого поединка украинки не показали почти ничего, разве что Комащук смогла фехтовать на равных с Софьей Великой. Перед последним раундом россиянке Великой надо было набрать пять очков, а Ольге Харлан – 30. И после того, как Харлан повела со счетом 9:1, на секунду показалось, что эта фантастическая задача по силам николаевской спортсменке.

Титулованная Софья Великая не могла понять, что происходит, она брала две паузы – очень долго перевязывала волосы, чтобы придти в себя и сбить атакующий порыв Харлан. Ольга после этого набрала очки как минимум в двух неимоверных ситуациях, но отрыв соперницы был слишком большой.