Женская сборная Украины по фехтованию во главе с Харлан завоевала «серебро» на чемпионате Европы

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях во главе с николаевской спортсменкой Ольгой Харлан завоевала серебряные медали на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде. В финале сборная Украины проиграла россиянкам.
Об этом сообщает «НикСпорт».
В первом раунде украинская команда выиграла у Великобритании 45:27, в четвертьфинале оказалась сильнее мощной команды Венгрии – 45:41. В полуфинале украинки смогли преодолеть сопротивление итальянок (45:42).
Украина – Россия – 30:45
Харлан – Егорян – 3:5
Воронина – Великая – 1:5
Комащук – Шевелева – 3:5
Воронина – Егорян – 1:5
Харлан – Шевелева – 2:5
Комащук – Великая – 4:5
Воронина – Шевелева – 1:5
Комащук – Егорян – 0:5
Харлан – Великая – 15:5
Первые восемь раундов этого поединка украинки не показали почти ничего, разве что Комащук смогла фехтовать на равных с Софьей Великой. Перед последним раундом россиянке Великой надо было набрать пять очков, а Ольге Харлан – 30. И после того, как Харлан повела со счетом 9:1, на секунду показалось, что эта фантастическая задача по силам николаевской спортсменке.
Титулованная Софья Великая не могла понять, что происходит, она брала две паузы – очень долго перевязывала волосы, чтобы придти в себя и сбить атакующий порыв Харлан. Ольга после этого набрала очки как минимум в двух неимоверных ситуациях, но отрыв соперницы был слишком большой.
- Это было великое зрелище, - так характеризовали выступление Харлан в последнем раунде комментаторы от Международной федерации фехтования.