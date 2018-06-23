Украинцев Санона и Михайлюка выбрали на драфте НБА – они получили «путевку» в сильнейшую лигу мира

Святослав Михайлюк На драфте НБА выбрали двух украинцев – защитников Иссуфа Санона и Святослава Михайлюка.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

В этом году на драфт подали заявки четыре украинца – Святослав Михайлюк, Иссуф Санон, Богдан Близнюк и Александр Кобец.

Под 44-м номером защитник словенской «Олимпии» Иссуф Санон был выбран «Вашингтоном». Но следующий сезон 18-летний украинец проведет в словенском клубе. Санон – второй в истории «Вашингтона» задрафтованый украинец, до него в 2006 году под 18-м номером был выбран Алексей Печеров. Санон перешел в январе из «Днепра» в «Олимпию».

Иссуф Санон Свингмэна университета Канзаса Святослава Михайлюка под 47-м номером выбрали «Лос-Анджелес Лейкерс». Он стал первым в истории клуба задрафтованным украинцем. Богдан Близнюк и Александр Кобец задрафтованы не были.

- Моя мечта сбылась сегодня, для меня честь присоединиться к «Лейкерс», – заявил Михайлюк. - Это благословение стать частью «Лейкерс» и НБА. Со всей историей клуба, это благословение стать частью такой команды.

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал выбор Святослава Михайлюка на драфте.