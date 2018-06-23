На «Калиновском кольце» под Николаевом установили электроопоры и освещение

На транспортной развязке «Калиновское кольцо» установили 39 опор освещения и 41 элемент энергоэффективного светотехнического оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

В этом месте пересекаются дороги Т-15-08 Калиновка-Снигиревка и Н-11 Днепр – Николаев. Работы проводила подрядная организация ООО «Кабекс».

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть осторожными на автомобильных дорогах, бережно относиться к государственному имуществу и предоставлять информацию об отсутствии или разрушения средств организации дорожного движения, элементов благоустройства и обустройства дорог, к которым относится искусственное освещение данного участка», - сообщили в Службе автодорог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве осветили перегон за 5,4 миллиона гривен.