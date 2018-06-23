Украинский вратарь Лунин перешел в мадридский «Реал»

Украинский голкипер луганской «Зари», 19-летний Андрей Лунин 22 июня подписал контракт с мадридским «Реалом».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Сумма трансфера из «Зари» не сообщается, сайт Transfermarkt приводит сумму в 8,5 миллионов евро. Но ранее говорили, что луганчане получат еще 4,4 миллиона евро бонусов.

Лунин стал 10-м самым дорогим трансфером в истории украинского футбола. Контракт рассчитан на 6 лет. Андрей проведет с основной Мадрида предсезонную подготовку, после чего главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги примет решение о его будущем. Вариантов несколько – остаться третьим вратарем, играть в фарм-клубе «Кастилье» или отправиться в аренду.

Андрей Лунин – первый украинский вратарь, который переходил в европейский топ-клуб. Сейчас в ростере «Реала» значатся три вратаря: Кейлор Навас, Кико Касилья и Люка Зидан. После ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера Мадрида появились слухи, что его сын также покинет клуб. Лунин перешел в «Зарю» летом 2017 года из развалившегося «Днепра». Детали трансфера тогда не сообщались, но вероятно, Андрей достался луганчанам бесплатно.