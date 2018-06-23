В Киеве поляк установил рекорд по восхождению на небоскреб на велосипеде

Польский велосипедист-экспериментатор, пятикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кристиан Герба установил в Киеве рекорд по восхождению на небоскреб на велосипеде.

Об этом сообщает Укринформ.

Мужчина за 17 минут 10 секунд прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек).

- Возможно, это не самый высокий дом, который я одолел, но это мое самое быстрое восхождение. Никогда до этого я так быстро не достигал, - рассказал спортсмен.

До этого Герба преодолел на велосипеде лестницы 14 небоскребов в 10 странах на четырех континентах.

«Сложность восхождений Кристиана в том, что, преодолевая препятствия на велосипеде, он не может иметь никакой опоры, только круги его велосипеда могут контактировать с лестницей», - отметили организаторы.

Отмечается, что Кристиан Герба - действующий рекордсмен Гиннеса, осенью 2017 спортсмен установил очередной рекорд, преодолев в течение трех часов небоскреб в Чикаго (США) Willis Tower (527 м).

Ранее сообщалось, что в Ирландии более 2,5 тысяч женщин установили мировой рекорд по купанию голышом.