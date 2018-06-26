Николаевский спецназовец, несмотря на травму, победил на турнире по боевому самбо

Боец роты полиции особого назначения «Николаев» («Святой Николай») Вячеслав Тен завоевал «золото» на соревнованиях по боевому самбо.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

22-23 июня в Киеве состоялся традиционный турнир среди мужчин по спортивному и боевому самбо на призы заслуженного тренера Украины Владимира Виноградова. Соревнования состоялись в манеже ЦСК ВСУ и собрали около ста участников из шести регионов. Лейтенант полиции Вячеслав Тен одержал победу в весовой категории до 68 кг, за что получил медаль за 1 место и почетный диплом. Судя по фото, во время турнира Вячеслав получил травму, но она не помешала ему стать первым в своей категории.

Напомним, что Вячеслав Тен ранее побеждал в турнирах по ММА.