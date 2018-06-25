Ольге Харлан хотят присвоить звание почетной гражданки города Николаева

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова 25 июня инициировала вопрос о присвоении известной фехтовальщице Ольге Харлан звания почетной гражданки города Николаева.

Об этом стало известно во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры, земельных отношений и экологии, сообщает «НикСпорт».

Казакова просит депутатов, чтобы Харлан присвоили почетное звание, она мотивирует это высокими достижениями саблистки на международных соревнованиях.

- Это звание мы присваиваем по вашим рекомендациям, ко Дню города. Хотелось бы напомнить, что у нас только одна женщина имеет это звание главврач Тамара Дубинец, - сказала Казакова.

Свое предложение секретарь горсовета подала во все комиссии, «архитектурная» комиссия его поддержала.

Напомним, что ранее женская сборная Украины по фехтованию во главе с Харлан завоевала «серебро» на чемпионате Европы.