Николаевский ФК «Судостроитель» лишили профессионального статуса

Команду «Судостроитель» из Николаева лишили профессионального статуса.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «UA-футбол».

В Доме футбола 27 июня проходит Конференция ПФЛ, во время которой должны быть решены все организационные вопросы относительно чемпионатов первой и второй лиг сезона 2018/2019.

Во время Конференции из состава ПФЛ были выведены «Арсенал-Киев» и «Десна», которые вышли в УПЛ, а также «Полтава», «Арсенал-Киевщина», «Металлург» Запорожье, «Судостроитель» и «Днепр», которые прекратят профессиональную деятельность.

Напомним, что полиция снова проводила обыски по делу о договорных матчах – они коснулись и Николаева.