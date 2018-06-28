Николаевская спортсменка завоевала третье место на Чемпионате Украины в дисциплине женских прыжков

В Кропивницком 25 и 26 июня прошел командный чемпионат Украины и личный чемпионат Украины по многоборью, на котором атлетка из Николаева Юлия Чумаченко получила бронзовую награду.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на Федерацию легкой атлетики в Украине.

В дисциплине женских прыжков на высоту сошлись спортсменки со всей Украины. Николаев представляли две девушки – Юлия Чумаченко и Ольга Окунева. В их противостоянии победа досталась первой прыгунье, и с результатом 1,92 метра она завоевала третье место на Чемпионате.

Первое же место досталось спортсменке из Харькова Екатерине Табашник (1,96 метра), а второе атлетке из Киева Юлии Левченко (1,94 метра).

Напомним, что женская сборная Украины по фехтованию во главе с Харлан завоевала «серебро» на чемпионате Европы.