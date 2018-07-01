ФИФА прекратила сотрудничать с Марадоной, потому что он показывал средние пальцы

Международная федерация футбола прекратила сотрудничество с Диего Марадоной в связи с его поведением на чемпионате мира.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой «Белорусский партизан».

Ранее сборная Аргентины в групповом турнире обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Марадона наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона, и во время телетрансляции камеры неоднократно показывали его бурные эмоции и реакцию на происходящее. К примеру, после второго гола аргентинцев чемпион мира 1986 года позволил себе жесты оскорбительного характера.

Ранее сообщалось, что Марадона получает от ФИФА 10 тысяч фунтов ежедневно во время исполнения своих обязанностей по линии организации на чемпионате мира. И это вдобавок к тому, что известному экс-нападающему сборной Аргентины оплачивают переезды, размещение и другие расходы.

Напомним, что Марадона сейчас возглавляет правление белорусского клуба «Динамо» Брест.