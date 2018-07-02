Николаевская бильярдистка сенсационно стала чемпионкой Украины

Николаевская бильярдистка Оксана Краско выиграла чемпионат Украины, который проходил в Ужгороде.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Billiard news».

Уже само участие Оксаны Краско в чемпионате стало сюрпризом. В турнирах бильярдистка из Николаева не играла три с половиной года. И вот после такого перерыва Оксана выиграла чемпионат Украины.

Успешно отыграв квалификацию, в четвертьфинале Краско со счетом 5:3 обыграла сеяную на турнире под третьим номером Кристину Шевченко из Житомира. В полуфинале Краско преподносит сюрприз, вырвав победу у Заряны Притулюк в матче, продолжавшемся почти четыре часа.

В финале ее соперница Анна Котляр была явной фавориткой, но Оксана Краско выигрывает со счетом 5:3 и впервые становится чемпионкой Украины.

Напомним, что ранее николаевский бильярдист завоевал второе место на международном турнире в Грузии.