На финише этапа «Бриллиантовой лиги» бегун дернул соперника за трусы и помешал ему выиграть

В швейцарской Лозанне завершился 8-й этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике и в забеге на стайерскую дистанцию 5 тысяч метров случился забавный эпизод.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Когда спортсмены уже выходили на финишную прямую, эфиопец Йомиф Кейельча, по-видимому, не желая проигрывать забег, схватил за трусы своего соотечественника Селемона Барегу, который к тому времени вышел в лидеры. В итоге Барега завершил забег вторым, а Кейельча упал и прибежал к финишу последним. Выиграл забег Бирхану Балев из Бахрейна.

Craziness in Lausanne 5000m as one Ethiopian leader tries to pull another down by his shorts and ends up falling himself. pic.twitter.com/OcYSLZtJeO — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 5 июля 2018 г.

Напомним, что ранее бразильская журналистка отругала мужчину, пытавшегося ее поцеловать в прямом эфире.