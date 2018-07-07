На финише этапа «Бриллиантовой лиги» бегун дернул соперника за трусы и помешал ему выиграть

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В швейцарской Лозанне завершился 8-й этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике и в забеге на стайерскую дистанцию 5 тысяч метров случился забавный эпизод.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Когда спортсмены уже выходили на финишную прямую, эфиопец Йомиф Кейельча, по-видимому, не желая проигрывать забег, схватил за трусы своего соотечественника Селемона Барегу, который к тому времени вышел в лидеры. В итоге Барега завершил забег вторым, а Кейельча упал и прибежал к финишу последним. Выиграл забег Бирхану Балев из Бахрейна.

Напомним, что ранее бразильская журналистка отругала мужчину, пытавшегося ее поцеловать в прямом эфире.

Вадим Богданов

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