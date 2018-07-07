Николаевский патрульный во время ультрамарафона за сутки пробежал 138 километров

Патрульный из Николаева Александр Грязных принял участие в ежегодном ультрамарафоне «Самопревосхождение».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Николаевской области.

В Виннице 4 июля состоялся открытый чемпионат Украины по двухсуточному бегу с забегами на 48, 24 и 12 часа. Всего участвовали 54 спортсмена, в том числе из Беларуси, Польши, Молдовы, Германии, США и Эстонии.

«В основе пробега лежит подход Шри Чинмоя: показать максимальный результат возможно, когда мы превосходим свои прошлые достижения и делаем максимально возможное в каждый момент, а не соревнуемся с другими и хотим победить их любыми способами», - отмечают организаторы.

Патрульный из Николаева за 24 часа преодолел дистанцию ​​в 138 километров, заняв 8-е место в общем зачете.