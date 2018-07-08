«Слава Украине»: Игроки сборной Хорватии посвятили Украине победу над Россией

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида, а также член делегации этой команды на чемпионате мира по футболу Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале передали «привет» Украине.

Об этом сообщает «NikSport»

В сети появилось видео, на котором Вукоевич посвящает победу Украине, а Домагой Вида кричит «Слава Украине!».

- Эта победа за «Динамо» и за Украину! Хорватия, вперед! – сказал Огнен Вукоевич.

Отметим, что Вукоевич работает скаутом в киевском клубе, а ранее играл в «Динамо» на позиции полузащитника.

- Слава Украине! – прокричал Домагой Вида.

Вида забил гол в ворота сборной России в добавленное время, а в серии пенальти уверенно реализовал свой удар.

Ролик ожидаемо вызвал гнев со стороны болельщиков России, в результате чего защитнику пришлось объяснять сказанное. Игрок Клетчатых отметил, что это всего лишь шутка.

- Нет, эта победа не для Украины, а для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен Динамо Киев, ничего другого я в виду не имел, — заявил Вида.

Напомним, что сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 в серии пенальти обыграла команду России и пробилась в полуфинал. Основное время матча завершился со счетом 1:1, на гол Дениса Черышева хорваты ответили мячом Андрей Крамарича. В дополнительное время Хорватия повела в счете благодаря голу экс-игрока киевского "Динамо" Домагоя Виды, но россияне смогли отыграться – удачно головой после навеса со стандарта сыграл бразильский легионер сборной России Марио Фернандес. В серии пенальти хорваты были лучше – 4:3.