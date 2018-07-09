В ФИФА ограничились предупреждением и не будут дисквалифицировать хорвата Виду за слова «Слава Украине»

Международная федерация футбола не будет дисквалифицировать на полуфинал ЧМ-2018 защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за проукраинские высказывания после победы команды над сборной России — ограничится предупреждением.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Джеймс Элингуорт, передает «NikSport».

«Вида не будет дисквалифицирован на полуфинальный матч ЧМ-2018 против Англии. Он только получил формальное предупреждение от ФИФА», — написал Элингуорт.

Он также обнародовал скрин соответствующего заявления представителя ФИФА.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, которое он опубликовал после матча Чемпионата мира между сборными России и Хорватии», — говорится в заявлении.

В то же время президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на своей странице в Facebook сообщил, что ФФУ и он лично заняли в ситуации с Видой жесткую позицию.

«У футболиста, который много лет защищал честь киевского «Динамо» и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение «Слава Украине!» стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!», — написал он.

Павелко также сообщил, что ФФУ оперативно направила в ФИФА и УЕФА письма, чтобы «защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну».

Позже футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Огеном Вукоевичем, в котором они говорят «Слава Украине!».

- Расстроен, что ряд представителей СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения задеть кого-то. На протяжении карьеры у меня были партнеры из многих стран, и я уважаю их всех, — приводит слова Виды Хорватский футбольный союз.

Вида отметил, что у него много друзей в Украине и есть друзья в России.

- Всеми ими я горжусь. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на ЧМ-2018. Я искренне надеюсь, что эти высказывания будут восприняты только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего чемпионата мира, – сказал Вида.

Напомним, Домагой Вида и селекционер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич после победы Хорватии над сборной России записали видеообращение, которое начали словами «Слава Украине!».