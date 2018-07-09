Багаж сборной Украины по фехтованию потеряли в аэропорту – Харлан пришлось тренироваться в чужой форме

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях на тренировочном сборе в Японии перед чемпионатом мира занимается в чужой форме.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Во время перелета произошла пересадка в Париже, где был потерян багаж украинок. Среди прочих вещей были и фехтовальные чехлы с экипировкой и оружием. Уже неделю украинские спортсменки тренируются в чужих фехтовальных костюмах.

Сроки доставки багажа пока неизвестны. Отметим, на чемпионате мира участники обязаны выступать в экипировке с их фамилией и флагом страны, а фехтовальная экипировка и оружие перед началом турнира проходит маркировку, где контролируются стандарты Международной федерации фехтования (FIE). Чемпионат мира по фехтованию 2018 пройдет с 19 по 27 июля в китайском Уси.

В фехтовании на саблях на ЧМ Украину представят Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина. Мыслями об инциденте в инстаграме поделилась лидер украинской сборной, николаевская спортсменка Ольга Харлан.

Напомним, что ранее женская сборная Украины по фехтованию во главе с Харлан завоевала «серебро» на чемпионате Европы.