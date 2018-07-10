Николаевские «Викинги» проиграли в гостях одесскому «Шторму»

Николаевская команда «Викинги» 8 июля в гостях проиграла одесскому «Шторму» в чемпионате Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Facebook-страницу «Викингов».

Матч закончился со счетом 25:14. Это был первый поединок «Викингов» после полуторамесячного перерыва – предыдущие две игры перенесли. Из-за поражения «Викинги» спустились на третье место в конференции В, пропустив вперед «Шторм». До конца чемпионата команде предстоит провести еще 4 матча.

Согласно календарю соревнований, следующий матч «Викинги» проведут в Киеве против местных «Жеребцов».

Напомним, что ранее «Викинги» под проливным дождем обыграли «Ястребов».