МФК «Николаев» начнет новый чемпионат матчем против «Оболони»

МФК «Николаев» стартует в новом сезоне первой лиги 21 июля – «корабелы» проведут домашний матч против «Оболони-Бровар».

Об этом сообщает «НикСпорт».

Всего в первой лиге сыграет 16 команд – «Черноморец» вернулся в украинскую премьер-лигу, а «Феникс» («Сталь») – снялся с соревнований.

Зирка (Кропивницкий) Волынь (Луцк) Ингулец (Петрово, Кировоградская область) Колос (Ковалевка, Киевская область) Рух (Винники, Львов) Авангард (Краматорск) Балканы (Зоря, Одесская область) Кобра (бывший Гелиос, Харьков) МФК Николаев Оболонь-Бровар (Киев) Днепр-1 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Сумы Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область) Прикарпатье (Ивано-Франковск).

Затем МФК «Николаев» поедет в гости к переименованному «Гелиосу» («Кобре) и примет дома «Балканы». Первый круг чемпионата завершится 27 октября – «Николаев» в гостях сыграет против «Днепра-1». Календарь доступен по этой ссылке.

Напомним, что МФК «Николаев» расстался с четырьмя футболистами, в том числе и с лучшим бомбардиром команды.