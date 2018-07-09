МФК «Николаев» начнет новый чемпионат матчем против «Оболони»

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МФК «Николаев» стартует в новом сезоне первой лиги 21 июля – «корабелы» проведут домашний матч против «Оболони-Бровар».

Об этом сообщает «НикСпорт».

Всего в первой лиге сыграет 16 команд – «Черноморец» вернулся в украинскую премьер-лигу, а «Феникс» («Сталь») – снялся с соревнований.

  1. Зирка (Кропивницкий)
  2. Волынь (Луцк)
  3. Ингулец (Петрово, Кировоградская область)
  4. Колос (Ковалевка, Киевская область)
  5. Рух (Винники, Львов)
  6. Авангард (Краматорск)
  7. Балканы (Зоря, Одесская область)
  8. Кобра (бывший Гелиос, Харьков)
  9. МФК Николаев
  10. Оболонь-Бровар (Киев)
  11. Днепр-1
  12. Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
  13. Сумы
  14. Металлист 1925 (Харьков)
  15. Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область)
  16. Прикарпатье (Ивано-Франковск).

Затем МФК «Николаев» поедет в гости к переименованному «Гелиосу» («Кобре) и примет дома «Балканы». Первый круг чемпионата завершится 27 октября – «Николаев» в гостях сыграет против «Днепра-1». Календарь доступен по этой ссылке.

Напомним, что МФК «Николаев» расстался с четырьмя футболистами, в том числе и с лучшим бомбардиром команды.

Вадим Богданов

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