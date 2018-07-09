МФК «Николаев» начнет новый чемпионат матчем против «Оболони»

МФК «Николаев» стартует в новом сезоне первой лиги 21 июля – «корабелы» проведут домашний матч против «Оболони-Бровар».
Об этом сообщает «НикСпорт».
Всего в первой лиге сыграет 16 команд – «Черноморец» вернулся в украинскую премьер-лигу, а «Феникс» («Сталь») – снялся с соревнований.
- Зирка (Кропивницкий)
- Волынь (Луцк)
- Ингулец (Петрово, Кировоградская область)
- Колос (Ковалевка, Киевская область)
- Рух (Винники, Львов)
- Авангард (Краматорск)
- Балканы (Зоря, Одесская область)
- Кобра (бывший Гелиос, Харьков)
- МФК Николаев
- Оболонь-Бровар (Киев)
- Днепр-1
- Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
- Сумы
- Металлист 1925 (Харьков)
- Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая область)
- Прикарпатье (Ивано-Франковск).
Затем МФК «Николаев» поедет в гости к переименованному «Гелиосу» («Кобре) и примет дома «Балканы». Первый круг чемпионата завершится 27 октября – «Николаев» в гостях сыграет против «Днепра-1». Календарь доступен по этой ссылке.
Напомним, что МФК «Николаев» расстался с четырьмя футболистами, в том числе и с лучшим бомбардиром команды.