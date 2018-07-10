В Румынии уволили антикоррупционного прокурора, которая открыла дела на министров, депутатов и брата экс-президента

Президент Румынии Клаус Иоганнис 9 июля подписал указ об увольнении антикоррупционного прокурора Лауры Кодруты Кьовеши, одного из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Ранее президент был категорически против отставки Кьовеши. Но ее увольнения требовала партия социал-демократов, которая контролирует правительство, и министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер. Он обвинял Кьовеши в злоупотреблении полномочиями, в частности использовании незаконной прослушки.

Президент считал эти обвинения выдуманными, но несколько дней назад Конституционный суд встал на сторону Тоадера и обязал президента уволить прокурора по представлению министра юстиции. Одновременно партия социал-демократов начала обсуждать процедуру импичмента президента, в случае, если он не подчинится решению Конституционного суда. Все это, вероятно, и повлияло на решение Иоганниса.

Лидер социал-демократов Ливиу Драгнеа, который считается одним из самых могущественных людей в стране, сам был обвинен в коррупции и в злоупотреблении полномочиями. Он получил 3,5 года тюрьмы, но сейчас пытается оспорить приговор в суде.

Попытки властей избавиться от Кьовеши неоднократно приводили к массовым протестам по всей Румынии. 45-летняя прокурор, самая молодая в истории Румынии, прославилась своей принципиальностью. Она не брала взяток и завела более тысячи уголовных дел на коррупционеров всех уровней, в том числе на брата президента.

В 2015 году она завела дело на мэра Бухареста Сорина Опреску, обвинив его в получении взятки в размере 25 тысяч евро и в том, что в 2013-2015 годах он получал «откаты» в размере 10% от всех заключенных муниципальных контрактов в городе. Также она открыла дело против действующего премьер-министра Виктора Понты. Он был обвинен в подлоге, соучастии в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Лишь за один 2016 год Кьовеши, как следует из отчета ее департамента, отправила в суды уголовные дела против более чем 1,2 тысячи подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах чиновников: 3 министров, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров городов, 21 представителя компании с госучастием.

Среди них был Мирча Бэсеску, родной брат бывшего президента Траяна Бэсеску, который и назначил Кьовеши на пост антикоррупционного прокурора. Кьовеши обвинила Мирчу Бесэску в том, что он получил взятку за обещание спасти заключенного в тюрьму преступника.