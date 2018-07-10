«Слава Украине! Белград, гори!»: в сети опубликовано очередное видео с хорватским футболистом Видой

В сети опубликована вторая видеозапись, на которой защитник сборной Хорватии, экс-динамовец Домагой Вида, еще раз произносит фразу «Слава Украине!».

Видео разместил канал Ультрас ФК «Динамо» в YouTube, передает «NikSport».

Рядом с Видой экс-игрок сборной Хорватии и московского ЦСКА Ивица Олич, который сейчас входит в тренерский штаб хорватской команды. Вида также говорит «Белград (столица Сербии - ПН), гори!».

Где именно и когда снято этот ролик не известно, однако в сети его опубликовали 9 июля. В руках у Виды бутылка пива Bud, который является спонсором ЧМ-2018 по футболу в РФ.

Сербско-хорватские отношения напряженные после военного конфликта в Югославии. Хорваты утверждали, что одним из условий вступления в федерацию было признание права отделения и боролись за независимое государство. После распада Югославия разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

Напомним, 7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК «Динамо» (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: «Слава Украине!».

ФИФА назвала это «неспортивным» и «политическим» заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера.