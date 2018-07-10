Глава ФФУ Павелко пришел в Раду в футболке Хорватии и пообещал компенсировать Вукоевичу штраф от ФИФА

Президент ФФУ Андрей Павелко, который также является депутатом Верховной Рады, пришел сегодня в парламент в футболке сборной Хорватии. Тем самым, функционер вновь выразил поддержку хорватам Домагою Виде и Огнене Вукоевичу, которые посвятили Украине победу в матче против сборной России на ЧМ-2018.

Об этом сообщает «NikSport».

Кроме того, Павелко пообещал компенсировать штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков, возложенный ФИФА на Огнена Вукоевича. Хорватского специалиста вчера отстранили от работы со сборной Хорватии, где он работал скаутом и занимался анализом соперников, и лишили аккредитации на ЧМ.

- Я и руководство ФФУ приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу штраф, которым его наказала ФИФА, и предложить работу в Федерации футбола. Хвала Хорватии! Слава Украине! Героям Слава! — сказал Андрей Павелко в эфире канала «112 Украина».

- Не хотел бы комментировать решение ФИФА, поскольку я являюсь членом дисциплинарного комитета, но не имею права принимать участие, если на повестке стоит вопрос заинтересованной стороны. Я - заинтересованная сторона, и сейчас мы изучаем юридическую сторону для помощи и апелляции решения по Огнену Вукоевичу. Готовы предоставить ему юридическую помощь в случае чего, - сказал Андрей Павелко.

Напомним, 7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК «Динамо» (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: «Слава Украине!».

ФИФА назвала это «неспортивным» и «политическим» заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера.