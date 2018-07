В Брюсселе презентовали документальный фильм о том, как Россия «покупала» Чемпионат мира по футболу

В бельгийском Брюсселе состоялась презентация документального расследования о коррупции в ФИФА, которая позволила проводить чемпионат мира по футболу в России, которая ведет вооруженную агрессию против Украины.

Об этом передает «Укринформ».

Отмечается, что в ближайшее время фильм «Один кубок мира по футболу, одна война, а сколько коррупции?» (В оригинале «One World Cup, One War, How Much Corruption?») покажут на одном из украинских, а также британских телеканалов.

Автор фильма британский журналист-расследователь Тим Уайт говорит о своей работе следующее:

«Сейчас в Украине продолжается война. Очевидно, что все в мире понимают, кто является агрессором. И эта страна проводит Кубок мира... По-моему, решение предоставить России право провести Чемпионат мира по футболу очевидно было коррумпированным. Это сейчас расследуется. И именно об этом мой фильм».

Уайт отметил, что хорошо помнит, как Запад ввел санкции против бывшего СССР и бойкотировал московские Олимпийские игры 1980 года в ответ на введение советского военного контингента в Афганистан.

«В отношении России этого сделано не было. ФИФА должна была отозвать Кубок мира из этой страны», - убежден британский журналист.

Он предположил: если бы такие крупные футбольные и экономически развитые страны, которые заказывают большие футбольные телетрансляции, как Испания, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и другие, заняли единую позицию и надавили на ФИФА, то организатор чемпионата мира принял бы правильное решение.

Напомним, 7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК «Динамо» (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: «Слава Украине!». ФИФА назвала это «неспортивным» и «политическим» заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера.