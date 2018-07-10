Криштиану Роналду переходит в «Ювентус»

Один из лучших футболистов современности, португальский нападающий Криштиану Роналду уходит из мадридского «Реала» и станет игроком туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на официальный сайт «Реала».

Мадридцы «согласно воле и просьбе» Криштиану Роналду согласились отпустить его в «Ювентус».

«Помимо завоеванных титулов, трофеев и триумфов, достигнутых на игровых полях в течение этих 9 лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работы, ответственности, таланта и улучшения. Он также стал лучшим бомбардиром в истории «Реала» с 451 голом в 438 играх. Для «Реала» Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальным примером для последующих поколений. «Реал» Мадрид всегда будет твоим домом», - отмечено в заявлении мадридцев.

Криштиану Роналду подтвердил свой уход, сообщает телеканал «Футбол».