«Знаю, что сделал ошибку», – Вида извинился перед россиянами за «Слава Украине»

Хорватский футболист Домагой Вида, который после победы сборной над командой РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 произнес в раздевалке на камеру слова «Слава Украине!», извинился за это перед россиянами.

Соответствующее видео выложили в YouTube канала Россия 24, передает «NikSport».

Интервьюер поинтересовался у Виды, не смутило ли его, «что кто-то свистел на трибунах», когда он был на поле во время полуфинального матча Хорватии против Англии.

«Нет. Я знаю, что сделал ошибку», – заявил футболист.

«Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми… Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», – заявил Вида и пожал руку человеку с микрофоном.

Напомним, 7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК «Динамо» (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: «Слава Украине!». ФИФА назвала это «неспортивным» и «политическим» заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера.