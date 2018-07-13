Матч украинской футбольной премьер-лиги перенесли из-за концерта Олега Винника

Матч украинской футбольной премьер-лиги между «Черноморцем» и «Карпатами» перенесли из Одессы во Львов. За день до матча на стадионе «Черноморец» запланирован концерт исполнителя Олега Винника.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Zaxid.net».

Во втором туре УПЛ львовские «Карпаты» должны были провести матч против «Черноморца» в Одессе 29 июля. Однако игру перенесли во Львов.

Стоит отметить, что УПЛ развела домашние матчи ФК «Львов» и «Карпат» в чемпионате. Однако из-за переноса матча «Карпаты»-«Черноморец» во Львов, в городе на выходных состоятся сразу две игры – в субботу ФК «Львов» будет принимать «Динамо», а в воскресенье «Карпаты» сыграют матч против «Черноморца».

Напомним, что ранее в Луцке на концерте мужчина поджег себя, когда его пыталась задержать полиция.