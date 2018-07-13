Игроки сборной Хорватии попали в очередной скандал – в раздевалке после матча пели националистическую песню

Национальная сборная Хорватии на ЧМ-2018 попала в новый скандал: 21 июня после победы над Аргентиной (3:0) защитники команды Деян Ловрен и Шиме Врсалько записали видео, на котором спели песню Марко Перковича «Bojna Čavoglave».

Об этом сообщает «NikSport».

Во время войны в Хорватии Перкович организовал в своем селе отряд самообороны, а в его песне есть фраза «Za dom! Spremni!» («За Родину! Готовы!»), которой приветствуют друг друга хорватские усташи (ультраправая организации, причастная к геноциду сербов, евреев и цыган). На видео Ловрен и Врсалько поют «За дом братьев, за свободу боремся мы!».

Издание напомнило, что в 2013 году за фразу «Za dom! Spremni!» ФИФА дисквалифицировала хорватского защитника Йосипа Шимунича на 10 матчей.

Напомним, 7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у РФ в серии послематчевых пенальти на ЧМ-2018 по футболу. Экс-игроки ФК «Динамо» (Киев), хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич, записали после обращение, в котором посвящают победу украинцам и скандируют: «Слава Украине!». ФИФА назвала это «неспортивным» и «политическим» заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация футбола исключила только Вукоевича из сборной, где он был помощником тренера.

Позже Вида извинился перед россиянами за «Слава Украине».