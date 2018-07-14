Многолетнего президента ФИДЕ Илюмжинова официально отстранили, но он отказался уходить с должности

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранила от должности президента организации Кирсана Илюмжинова.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Дождь».

Жалобу на Илюмжинова подал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Комиссия пришла к выводу, что он действительно нарушил Кодекс этики федерации. В заявлении отмечается, с марта 2017 года по апрель 2018 года Илюмжинов ставил свои интересы выше интересов организации. Он делал ложные и провокационные заявления, а также отказался покинуть свой пост после закрытия банковских счетов ФИДЕ.

Илюмжинов не сможет занимать должности в организации в течение 18 месяцев. С 13 июля начнется шестимесячное отстранение. Остальные 12 месяцев будут условными, если в течение двух лет он не причинит вред репутации ФИДЕ.

Сам Илюмжинов намерен продолжить исполнять свои обязанности, несмотря на решение комиссии по этике о его отстранении. Илюмжинов считает решение комиссии политическим и незаконным. Он обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне и в международный суд по правам человека.

В 2015 году Илюмжинов попал под американские санкции. В связи с этим расчетный банк федерации UBS в Швейцарии решил закрыть ее счета. Члены президентского совета ФИДЕ потребовали от Илюмжинова уйти в отставку, но он отказался. В июне Илюмжинов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы ФИДЕ. Он занимает этот пост с 1995 года.

Напомним, что Илюмжинов попросил гражданство США, чтобы уйти от санкций.