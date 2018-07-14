Николаевские паралимпийцы завоевали медали на соревнованиях по фехтованию, плаванию и борьбе

Татьяна Позняк Николаевские спортсмены-паралимпийцы завоевали медали на международных соревнованиях.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

С 3 по 9 июля в Варшаве проходил этап кубка мира по фехтованию на колясках. Николаевская фехтовальщица, мастер спорта международного класса Татьяна Позняк (тренеры Яновский и Дорошин) завоевала золотую награду в женской шпаге в категории В и бронзовую награду в личных соревнованиях в сабле.

В Люблине состоялся чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Николаевский пловец Виктор Конкин завоевал две серебряные медали в составе сборной Украины – в эстафетах 4х100 метров комплексным плаванием и 4x100 метров вольным стилем. Кроме того, он занял шестое место на дистанции 50 метров вольным стилем и восьмое – в заплыве на 50 метров баттерфляем. В медальном зачете сборная Украины заняла второе место с 25 наградами (7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых).

В Хмельницком прошел кубок Украины по вольной борьбе. В весовой категории до 97 кг бронзовым призером стал воспитанник Николаевской ДЮСШ №7 и ДЮСШ паралимпийского резерва Виктор Антипенко.

Напомним, что ранее николаевский спецназовец, несмотря на травму, победил на турнире по боевому самбо.