Николаевский чемпион носит крутые татуировки и готовится к первенству мира

Николаевский чемпион и многократный медалист Зимней Паралимпиады Максим Яровой носит две татуировки, которые полностью покрывают предплечье его правой руки.

Об этом сообщает «Николаевский спорт».

Яровой рассказал, что с одной стороны руки изображен волк со стилизованным рисунком циферблата часов. С другой стороны набит портрет индианки, одетой в шкуру тигра. По словам чемпиона, конкретного значения этим рисункам он не придавал.

- Что больше по душе было, то и выбирал – остановился на понравившихся мне рисунках, - говорит Яровой.

Спортсмен планирует в будущем продолжить набивать татуировки на эту же руку. Но пока у него нет свободного времени на это занятие. Яровой сейчас тренируется на сборах в Болгарии, возле озера Белмекен. Он в условиях высокогорья готовится к чемпионату мира.

Напомним, что Максим Яровой стал чемпионом Зимней Паралимпиады в Пхенчхане в лыжных гонках на дистанции 15 километров. На этой же олимпиаде он завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке на 7,5 километров. За четыре года до этого, на Зимней Паралимпиаде в Сочи, он завоевал серебряную и бронзовую медали в лыжных гонках и серебряную медаль в биатлоне. Также Яровой является многократным победителем и призером чемпионатов мира и этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что николаевскому паралимпийцу Яровому хотят передать квартиру на Лазурной.