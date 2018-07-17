Николаевский баскетболист выступает за юношескую сборную Украины на чемпионате Европы

Сборная Украины по баскетболу провела три матча на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет. В составе украинской команды выступает николаевец Михаил Горобченко.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В первом матче Украина победила Испанию – 82:79, Горобченко набрал 16 очков и отдал 5 результативных передач. Во втором матче сборная Украины уступила Хорватии 93:78, на счету Горобченко 3 очка и 10 передач. В заключительной игре группового раунда против Франции – проигрыш 63:66 – Горобченко набрал только 2 очка.

Независимо от результатов группового этапа, все команды примут участие в плей-офф, где проигравшие будут бороться за место в элите, а победители сыграют в 1/4 финала.

Напомним, что Горобченко получил награду лучшего защитника в чемпионате Украины в высшей лиге в прошлом сезоне.