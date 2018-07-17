Вице-губернатор Шевченко сменил Козыря на посту главы николаевского отделения олимпийского комитета

Председателем николаевского регионального отделения Национального олимпийского комитета Украины избрали заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Евгения Шевченко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

17 июля в облгосадминистрации состоялась Х отчетно-выборная ассамблея ОО «Региональное отделение НОК Украины в Николаевской области». В ходе нее Шевченко избрали главой николаевского отделения НОК, он сменил на этом посту народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Бориса Козыря.

- Как заместитель председателя ОГА, и теперь председатель регионального отделения НОК я определил для себя приоритетной задачей увеличение финансирования спортивной отрасли области, ведь финансовый ресурс позволит развить спортивную инфраструктуру, позволит талантливым спортсменам тренироваться и участвовать в соревнованиях различного уровня, - сказал Евгений Шевченко.

В ходе ассамблеи также внесли изменения в состав исполкома и членов организации. Состав исполкома увеличили до 17 человек, в него вошли спортивные функционеры и заслуженные тренеры. В состав членов организации ввели чемпиона Зимних Олимпийских игр Александра Абраменко.

Напомним, что Козырь возглавлял николаевское отделение НОК с 2015 года.