Новым главным тренером МБК «Николаев» назначили бывшего наставника сборной Украины

Новым главным тренером МБК «Николаев» назначен 47-летний Виталий Черний.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК «Николаев».

Виталий Черний был главным тренером сборной Украины, БК «Киев», «Будівельника», грузинского «Сухуми», юношеской сборной Украины (U-16).

В минувшем сезоне он являлся помощником главного тренера литовского «Литкабелиса» из Паневежиса, с которым занял четвертое место в чемпионате Литвы. В литовский клуб Черний сначала пришел ассистентом Артурса Шталбергса, который в свое время работал помощником главного тренера МБК «Николаев». Затем Черний сменил латвийца и некоторое время руководил командой в качестве главного тренера, а потом снова стал ассистентом.

Уже 1 августа МБК «Николаев» начинает подготовку к чемпионату Украины по баскетболу в Суперлиге. По решению Виталия Черния, его помощником в МБК «Николаев» станет Владимир Полях, который в предыдущем чемпионате был главным тренером команды. Тренером по физической подготовке остался Юрий Сергиенко.