Состав МФК «Николаев» пополнили 11 новичков – на сезон поставили задачу занять пятое место

МФК «Николаев» на встрече с болельщиками представил 11 новичков, которые будут играть в первой команде в новом сезоне.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Список новичков команды:

вратарь Валерий Восконян (последний клуб – Пюник, Армения); защитники Юрий Цапий (Горняк-Спорт, Горишние Плавни), Андрей Гурский (Полесье, Житомир), Владимир Шопин (Гелиос, Харьков), Дмитрий Сартина (Оболонь, Киев), Александр Горват (Кремень, Кременчуг), Иван Антонюк (Олимпик, Донецк); полузащитники Денис Скепский (Десна, Чернигов), Виталий Рябушко (Ингулец, Петрово), Тимофей Брыжчук (Нива, Винница); нападающий Сергей Кравченко (Гелиос, Харьков).

Глава наблюдательного совета МФК «Николаев», депутат горсовета Сергей Кантор поставил перед клубом задачу занять пятое место в первой лиге в новом чемпионате. Он планирует, чтобы через сезон команда боролась за место в Премьер-лиге.

- Есть в планах реализация цели на 2019/20 годы – хочется сделать предпосылки для того, чтобы город Николаев был представлен в Премьер-лиге, но это при условии поддержки города и области. Одному Кантору не под силу содержать команду Премьер-лиги. Поэтому я призываю всех меценатов, бизнесменов города и области стать частью проекта, который позволит нам к столетию николаевского футбола иметь свою команду в высшем дивизионе Украины по футболу, - пояснил Кантор.

- Радует, что у нас сбалансированный состав, есть возможность заменить и усилить игру во втором тайме, во время контрольных матчей мы видели, как молодежь выходит на замены и увеличивает разницу в счете, делает победный результат. Будем надеяться, что с первого тура у нас все пойдет хорошо. Хотелось бы, чтобы обычные болельщики и ультрас подключились к нам. Только общими усилиями мы сможем добиться поставленных целей, - сказал Забранский.

Напомним, что уже в эту субботу, 21 июля, МФК «Николаев» проведет первый матч нового чемпионата первой лиги против команды «Оболонь-Бровар». Игра начнется в 18:00 на Центральном городском стадионе.