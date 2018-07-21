МФК «Николаев» начал новый чемпионат с тяжелой ничьи против «Оболони»

В 1-м туре нового чемпионата первой лиги МФК «Николаев» 21 июля принимал дома киевскую «Оболонь-Бровар».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - «Оболонь-Бровар» - 0:0 Н: Старченко, Цапий, Чучман, Гурский, Сартина, Рогозинский (46, Попов), Дмитренко (89, Берко), Ковалев (83, Шарабура), Семенина, Авраменко (71, Рябушко, 90+1 Скепский), Кравченко. Удаление: 41, Цапий.

Большую часть матча николаевцам пришлось играть в меньшинстве – незадолго до перерыва Цапия удалили за нарушение, которое посчитали фолом последней надежды. Обе команды не блистали в атаке. У хозяев поля в первом тайме был момент Рогозинского, удар которого потянул голкипер киевлян. После перерыва самым опасным моментом у ворот «Оболони» были неудачные действия защитника киевлян, который в борьбе с Кравченко срезал мяч под перекладину, но голкипер выручил гостей.

Понятно, что искрометной игры в меньшинстве и в жаркую погоду ожидать не приходится, но с заменами николаевцы не угадали. Рябушко побегал полтайма, и его сняли до финального свистка, а Берко, Шарабура и Скепский получили каждый по несколько минут на поле. Возможно, более ранние замены дали бы «Николаеву» шансы на победу. Киевляне строили свои атаки через забросы и навесы, но создали лишь момент для Продана, после удара которого выдал сэйв Старченко. 0:0 – обе команды записали на свой счет по одному очку.

Напомним, что состав МФК «Николаев» пополнили 11 новичков.