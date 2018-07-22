Украинец Усик победил россиянина Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик 22 июля победил в финале Мировой суперсерии бокса россиянина Мурата Гассиева. Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и выиграл трофей Мухаммеда Али.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Бой длился все отведенные 12 раундов. Усик показал великолепную технику и выносливость. Сериями ударов он постоянно выводил из равновесия соперника и не давал Гассиеву собраться на решающую атаку. Под шквалом атак Усика россиянин так и не смог использовать свое главное оружие – мощные удары. Усик не дал ему возможности замахнуться на победу.

Единогласным решением судей украинец победил и объединил четыре чемпионских пояса (WBC, WBO, IBF, WBA). Счет боя - 120:109, 119:109, 119:109, Усик добыл 15 победу в профессиональной карьере (15-0, 11 KO).

Не помешало ему и то, что бой проводился в Москве, где больше поддержки было у Гассиева, а действия Усика сопровождались гулом публики. Александр Усик добился исторической победы для украинского спорта.

The history maker! @usykaa becomes the first fighter to lift the Muhammad Ali Trophy, presented by the legendary boxer’s wife, Lonnie Ali! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/swavbZiqIe — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.

На данный момент он единственный абсолютный чемпион мира среди всех весовых категорий.

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