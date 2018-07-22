Киевское «Динамо» 22 июля в Одессе выиграло Суперкубок Украины, обыграв «Шахтер».

Об этом со ссылкой на «Спортарена» сообщает «НикСпорт».

«Шахтер» - «Динамо» - 0:1

Ш: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Данченко, Марлос, Степаненко, Коваленко (Тотовицкий, 67), Алан Патрик, Фернандо Педро (Болбат, 70), Мораес.

Д: Бойко, Кадар, Бурда, Морозюк, Кендзера, Шепелев, Че-Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 71), Цыганков, Вербич, Буяльский (Сидорчук, 78), Беседин.

Предупреждения: Бурда, Данченко, Фернандо Педро, Шепелев, Кадар, Мораес, Тотовицкий, Бойко.

Гол: 18, Буяльский.

Удаления: Бурда (90), Исмаили (90).

Горняки мощно начали матч и уже до половины первого тайма создали несколько хороших шансов, лучший из которых упустил Исмаили – он с убойной позиции попал в перекладину.

Динамо вышло вперед во многом случайно – Пятов совершил простую ошибку, и Буяльский поразил уже пустые ворота. Этот гол добавил киевлянам уверенности, и они быстро выровняли игру.

Во втором тайме Шахтер больше владел мячом, но реальных моментов у Динамо было больше. Так, Шепелев с центра штрафной умудрился пробить намного выше, а Цыганков с пары метров головой попал в перекладину. Горняки же настолько явных шансов не имели.

На последней добавленной минуте арбитр удалил за потасовку Никиту Бурду и Исмаили, но на результат это уже не повлияло.

Таким образом, Динамо выиграло Суперкубок Украины в седьмой раз в истории. В последний раз киевляне брали трофей в 2016-м.

Фото: Twitter «Динамо» и «Шахтер»