«Они преувеличивают мои возможности», – боксер Усик о желании Гройсмана вручить ему звание Героя Украины

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, а также первый в истории победитель Всемирной боксёрской суперсерии и обладатель трофея Мухаммеда Али Александр Усикпрокомментировал возможное вручение ему звания Героя Украины.
Об этом сообщают на сайте Чемпионат.
Боксер считает, что его возможности преувеличивают.
— Я не знаю об этом ничего, не слышал об этом и не могу вам сказать. Думаю, что они преувеличивают мои возможности, - сказал Александр Усик.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.