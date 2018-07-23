«Они преувеличивают мои возможности», – боксер Усик о желании Гройсмана вручить ему звание Героя Украины

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 449 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(269)   

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, а также первый в истории победитель Всемирной боксёрской суперсерии и обладатель трофея Мухаммеда Али Александр Усикпрокомментировал возможное вручение ему звания Героя Украины.

Об этом сообщают на сайте Чемпионат.

Боксер считает, что его возможности преувеличивают.

— Я не знаю об этом ничего, не слышал об этом и не могу вам сказать. Думаю, что они преувеличивают мои возможности, - сказал Александр Усик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт