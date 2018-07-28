МФК «Николаев» добыл первую победу в новом сезоне

МФК «Николаев» 28 июля в гостях обыграл харьковский клуб «Кобра» (бывший «Гелиос»).

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Кобра» - МФК «Николаев» - 0:2 К: Баштаненко, Бобров, Квачев, Адаменко, Лещенко, Ичанский, Васильченко, Любко, Лещенко, Панфилов, Сахнюк. Н: Старченко, Сартина (67, Антонюк), Гурский, Чучман, Рогозинский, Горват (57, Шарабура), Дмитренко, Ковалев (70, Брыжчук), Попов, Семенина (85, Скепский), Кравченко (64, Авраменко). Голы: 44, Кравченко, 77, Семенина.

Перед перерывом Семенина еще раз попробовал закинуть мяч на Кравченко – этот прием явно отработан у «корабелов» - и такой ход привел к голу. Новичок николаевцев (и экс-игрок «Гелиоса») получил пас метров на 50, понял, что молодой голкипер харьковчан вышел из ворот, и из полукруга перед штрафной отправил мяч по дуге в сетку.

Нынешняя харьковская команда – это далеко не тот «Гелиос», который играл в атакующий и результативный футбол. После летней паузы, когда команда едва не распалась, вместо опытных игроков пришла молодежь, которая старается бегать в нападение, но у нее мало что выходит. Николаевцы должны были брать три очка в этом поединке и они с задачей справились.

Во втором тайме отличился Семенина. Новичок МФК Брыжчук отборолся за мяч и отдал его Семенине, а тот на классе обыграл защитников и пробил точно в цель. 0:2 – первая победа «Николаева» в сезоне.