«Для своего народа я и так являюсь героем», - Александр Усик

Украинский чемпион мира Александр Усик дал пресс-конференцию в Киеве. Сайт «Трибуна» опубликовал ответы чемпиона на заданные вопросы

– Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в этом поединке. Когда я приехал в Москву, смотрел новости – многие поддерживали меня. Спасибо большое за поддержку, за молитвы. Это действительно ощущается, когда тебя поддерживают, когда за тебя переживают.

Кстати, сейчас стало очень сложно ходить по улицам или где-то передвигаться. Спасибо вам большое за это. Это не только моя большая победа, но и тех людей, которые поддерживают и искренне радуются, что в Украину приехал кубок и великолепные пояса. Радость и улыбки должны быть. У некоторых их нет, но ничего страшного. Мы вас будем радовать, главное – поливайте нас всякой гадостью.

Что сказать о Суперсерии. Это неимоверная вещь, которая не должна останавливаться и пройтись по всем весовым категориям. Так сложились звезды и Всевышний так сделал, что у каждого чемпиона, который был в этой Суперсерии, у него не было никаких контрактов с телеканалами – поэтому легко подписали контракт с Суперсерией.

Крайне сложно было бы собрать эти пояса, если бы Суперсерии не было. Слава Богу, что она была, Слава Богу, что состоялся поединок – потому что были определенные трудности. Но без трудностей ничего не бывает. Шарль де Голль говорил: выбирайте самый трудный путь, на нем вы не увидите своих оппонентов.

После приезда домой в Украину многие начали высказывать, что дать, что забрать. Забрать будет сложно, сразу говорю. Возможно, это даже невозможно. Давать ли что-то? Не надо мне ничего давать. Потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу просто не мешать мне идти тем путем. которым меня ведет Всевышний. Не мешайте, это самая лучшая поддержка для меня.

Звание героя? Не нужны мне никакие звезды, для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2-3 ночи смотрели без звука бой. Вот это признание. А не звезды, которые вы раздаете кому попало.

Я бы хотел попросить всех людей, которые здесь присутствуют, чтобы мы не вспоминали фамилии тех людей, которые говорили что-то про трусость и так далее.

Если бы выкрикивания, которые у некоторых сидят в голове, вернули мир в мою страну и подняли пенсию пенсионерам или улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки орал.

- Вы будете готовиться к следующим боям под руководством Анатолия Ломаченко?

– Пока не знаю, не могу вам ответить, но очень бы хотелось этого.

- Вы принимали участие в создании песни, под которую выходите (автор – Александр Сумской, исполнитель – Василий Жадан). Как это было?

– Мы знакомы с Василием Жаданом, были на дне рождения у нашего друга. Он сказал – давай напишем тебе песню. Спросил, что для этого нужно, о чем она должна быть? Я ответил: она должна быть о доброте, мире, стране, о вере, о семье.

Через некоторое время он мне присылает видео, где на гитаре спел песню. Я один или два момента поправил то, что Василий потом изменил. Он записал ее, и я стал под эту песню выходить. Придумал песню не я, я лишь одну штуку скорректировал.

- Что для вас страх? Есть ли он у вас?

– У каждого человека есть страх. Если у человека нет страха, он больной. Есть два вида страха: трусливый и какой-то другой. На данный момент я ничего не боюсь. В спокойной атмосфере сижу.

- Появилась информация, что вы стали официальным претендентом на бой с Джошуа. Кто для вас в приоритете: Беллью или Джошуа?

Александр Красюк: Вчера WBO присвоила Александру статус суперчемпиона WBO Этот статус дает шанс претендовать на чемпионский пояс в весовой категории выше. Поэтому Александр даже в своей категории может вызвать на бой Энтони Джошуа.

- Вся Польша гудит о реванше с Гловацким. Лебедев тоже говорит, что должен встретиться с Усиком. Дима Бивол тоже собирается переходить в крузервейт? Может стоит остаться, ведь подтягиваются к вам бойцы, которые готовы бросить вызов?

– Когда-то я говорил, что когда объединю пояса, захочется покорять новую ступень. Если эти бои будут выгодны, почему бы не боксировать. В хевивейте другая опасность, другой адреналин, там новые пояса.

– Все ваши поклонники привыкли, что у вас на футболках символичные картинки или символы. Что за символ сегодня?

– Более обширно станет ясно осенью. Это один из бизнес-проектов, в которых я участвую. Надо же суетиться как-то – простите за такие словечки. Это новый проект, который придет в Украину.

– Меня зовут Антонина, это для интернет-канала Анатолия Шария. Вопрос: как вы оцениваете реакцию некоторых украинских СМИ и почему была такая реакция?

– Анатолий – красавчик, кстати. Я видел, как он растыкивает их. Я вообще никак не реагирую на то, что говорят, те кто говорят. Не важно, плохие вещи или хорошие. Тем, кто говорит хорошее, я очень благодарен, тем, кто вступается, говорит, «что же вы несете». «Мы несем людям счастье», они должны отвечать, но ни хрена они не несут. Я вообще не обращаю внимания, что они говорят. Я не читаю. У нас среди друзей есть группа – они просто скидывают, там уже идет смех, стеб и гон над этим.

Я всерьез не воспринимаю. Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить – пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду.

Серьезно, они сходят с ума. То, что пишут, обзываются. Это сумасшествие, белена их забирает. Они пьют белену, с ними что-то происходит. Я прошу свой народ быть самосознательным. Не смотрите телевизор – голова вытекает, если смотреть телевизор. Что они мелют в новостях? Такого вообще нельзя говорить.

Недавно в интернете я смотрел крестный ход, который знаменовал 1030-летие Крещения Руси. Кому мешает, что такое большое количество людей выходит молиться? Это великолепно, это хорошо, когда люди молятся. Благодать приходит на всю страну. Нет, этим надо что-то поговорить. Ну пускай на меня говорят – я не обижаюсь. Ни на кого не говорите, на меня говорите.

- Будете ли вы тренировать? Станете ли тренером?

– Сложно говорить. У меня на данный момент два сына. По-любому научу их, но как тренер… К этому надо прийти. Пока я сам нуждаюсь в тренерской помощи, подсказке. Показываю сыну, что делать. Но говорить о том, чтобы я стал тренером, пока рановато.

- Когда закончились эмоции в ринге, о чем вы подумали в тишине в раздевалке?

– Когда тебе тяжело-тяжело, ты пытаешься хорошенько вдохнуть полной грудью и выдохнуть. Я выдохнул, когда мне срезали тейп. Руки были чуть сбитые, я опустил их в лед. Начало крепить руки – вода была холодная. Первое, что я делал, – благодарил Всевышнего, что все закончилось.

У меня впечатление радости от зала осталось – как люди в зале себя вели, как играли два гимна, когда мы боксировали и закончили. Поддерживали и меня, и Мурата. Все было культурно, не было обзывательств, криков неприятных. Вот это оставило впечатление. Хотя кто-то должен был мочануть. Там «убей его», или еще что-то. Но такого не было, все радостно закончилось. Много людей фотографировалось, ждали на улице. Я вышел из зала в 4 утра – еще проходил допинг. Там стояли люди, которые пели. Это были не украинцы. Другие люди – не знаю, откуда они были. Мы сфотографировались, и я уехал.

- Допинг сложно было сдавать?

– Я выпил три бутылки воды, присел 30 раз – и как по маслу. Водички попил, присел, напрягся и не обращаешь внимания, что сзади тебя стоит мужик, который все контролирует. Забываешь о нем. Сдали кровь, еще кое-что сдали, записали и уехали.

- Детей не планируете отдавать в бокс?

– Мне очень бы не хотелось, чтобы они зарабатывали на жизнь таким образом, как я. Хочется, чтобы они благополучно закончили школу, пошли в университет, институт. Пускай будут банкирами, почему нет? Великолепная должность. Только не хочется, чтобы они в политику шли. Захотят боксом заниматься – объясню, что это нелегко. Ничего – будем помогать.

- Как ментально и морально настроить себя на результат?

– Надо думать о хорошем. Мысли о хорошем, добром, светлом мотивируют идти вперед. Если думаешь о негативных вещах, программируешь себя на неуспех. У тебя должен быть внутренний стержень. Если тебя ударили, ты должен ударить сильнее. Это все преодолевать мне помогает вера в Бога.

- Сколько человек в вашей команде поехало в Москву?

– Анатолий Ломаченко, Андрей Колосов, Александр Фока, Расс Абнер и я. Кто участвовал в подготовке? Еще Серега Житниковский и Валик Литвинчук, тренер по физподготовке и растяжкам. Они не поехали. Еще были Красюк и Эгис Климас.

- О чем вы думаете вне бокса?

– О мире. Иногда фантазирую. Если бы поймал золотую рыбку и у меня было бы единственное желание... Во всем мире много лжи. Смотрели мультик, когда чувак брехал и у него нос вылазил? Представляете, сколько носатых ходит по миру. Вот только нос почему-то не вылазит. Я бы убрал все оружие в мире и уничтожил. Предложил бы соперничать в спорте, в науке, в любых вещах можно соперничать – только без оружия.

- Как вам удается сгонка веса? Как будете менять тренировочный режим при переходе в супертяжелый вес?

– Абсолютно ничего не сгоняю, все вопросы к Александру Фоке – это он все делает. Кормит, поет и полностью смотрит за весом. В последние дни я нормально ем и пью. И не чувствую жажды. Режим тренировок не поменяется никак. Буду работать еще больше и кушать дополнительную порцию макарон. Любимое блюдо? Дети сейчас скажут: “Мам, смотри, даже он это кушает”. Макароны с кетчупом. Макароны можно, кетчуп мне вообще нельзя. Саня Фока иногда разрешает – я ложечку беру и немножко макарошек. Сыром посыпать еще вкусно.

- Промоутер Бриедиса говорил, что если на Землю прилетят инопланетяне и спросят, что такое бокс, то нужно показать Усика. А кого бы вы показали инопланетянам?

– Я бы показал им Киев для начала. Потом бы посадил в свою машину и повозил по Украине – чтобы показать наши дороги. Передаю привет министру, который много разговаривал. 2,5 месяца назад за две недели я убил 4 колеса, которые не подлежат ремонту. Привет тебе. Вам привет. С уважением.