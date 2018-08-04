Николаевец Оберевко, победив киргиза Караева, стал обладателем пояса MMA Pro Ukraine International

Николаевец Олег Оберевко стал обладателем пояса MMA Pro Ukraine International, победив в титульном бою киргиза Нурджигита Караева.

Об этом сообщает издание "Николаевский спорт".

Данный титульный поединок в рамках легкого веса состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам «MMA PRO 18. Дорогу непокоренным IV», который проводился на Центральном стадионе в Николаеве.

Так, в поединке между Олегом Обревко (5-2) и Нурджигитом Караева (1-1) сильнее стал украинец!

Бой между украинцем Олегом Обревко (5-2) и киргизом Нурджигитом Караева (1-1) завершился досрочно - николаевец Олег Обревко победил соперника досрочно удушающим приемом в 1 раунде.