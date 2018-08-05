Николаевская спортсменка вместе с командой выиграла «серебро» на Чемпионате Европы по академической гребле

В субботу, 4 августа, состоялся третий день чемпионата Европы по академической гребле в Глазго. Было разыграно девять комплектов наград, и николаевская спортсменка Елена Буряк вместе со своей парной «четверкой» выиграла «серебро».

Об этом сообщает НикСпорт.

В соревнованиях парных четверок украинский экипаж в составе Дарьи Верхогляд, Елены Буряк, Анастасии Кожевниковой и Евгении Довгодько завоевал серебряные медали. Девушки уверенно победили в полуфинальном заезде, а в финале А не слишком удачно стартовали, и погоня за «золотом» не сложилась. Полячкам украинские спортсменки уступили почти три секунды, и более чем на секунду обошли голландок, что финишировали в итоге третьими.

Результаты финала А. I место – Польша – 6:20,92.

II место – Украина – 6:23,86.

III место – Голландия – 6:24,95. IV место – Великобритания – 6.24,95.

V место – Румыния - 6:26.84.

VI место – Россия – 6.31,05.

Напомним, что ранее николаевская спортсменка Елена Буряк завоевала «золото» на чемпионате мира по гребле на эргометрах. Соревнования проходили в городе Александрия в США.