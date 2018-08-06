МФК «Николаев» в матче Первой лиги победил «Балканы»

Прошел матч Первой лиги между МФК «Николаев» и Балканы, в котором «корабелы» одержали победу.

Об этом сообщает информационный департамент МФК «Николаев», передает НикСпорт.

Уступая по ходу встречи 0:1, подопечные Руслана Забранского смогли перевернуть игру и вырвать важные три очка в противостоянии против Балкан.

В стартовом составе николаевцев с первых минут вышли Шарабура и Берко: видимо, тренерский штаб «муниципалов» рассчитывал удивить соперника с помощью активности флангов. Однако многое изменила пятая минута встречи и быстрый гол. Балкан: экс-«корабел» Сергей Герасимец убежал от Романа Попова, сумел устоять на ногах после подката защитника МФК и сделал навес во вратарскую хозяев, где Николай Златов опередил Андрея Гурского и вывел гостей вперед - 1:0.

«МФК Николаев сразу понесся отыгрываться. Мощно издали пробивали Попов и Кравченко - мимо. В одном из эпизодов Шарабуре не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться к передаче партнера, в другом Семенина пальнул мимо створа ворот Паламарчука. Словом, моменты у хозяев поля были, но воплотить их в голы не хватало мастерства. А вот Балканы заимели ещё один прекрасный шанс уже в компенсированное время к первому тайму: активный Герасимец выстрелил метров с 16-ти, Старченко удар парировал перед собой, где на добивании был Болокан - но с пары метров игрок Балкан не сумел переиграть Дениса», – отметили в МФК.

После перерыва у МФК на поле появились Антонюк и Рогозинский. Вингеры «корабелов» значительно увеличили темп атак своей команды, что привело к новым моментам у ворот Паламарчука. Опасный штрафной не использовал Семенина, угодив в «стенку», не менее шикарный шанс упустил Кравченко, который убежал от Саламахи и Любчака, выскочил один-на-один с Паламарчуком, но кипер гостей стал победителем в этой микро-дуэли.

«И все-таки натиск МФК Николаев дал свои плоды. Навес Семенины с левого фланга нашел Чучмана, капитан МФК продлил атаку на дальнюю штангу, где Антонюк неотразимо пробил в дальний угол - 1:1! Первый гол Ивана в составе нашей команды» – добавили в пресс-службе.

Хозяева не стали довольствоваться ничьей и побежали за победой. И вот блестящая контратака хозяев привела ко второму мячу: Рогозинский и Семенина быстро вышли из-под прессинга оппонентов, далее последовала передача вразрез на Антонюка. Крайний полузащитник МФК мощно пробил с острого угла и с его ударом Паламарчук справился, отбив его в сторону. Однако именно там мяч поджидал подоспевший Цапий, не оставивший шансов вратарю Балкан - 2:1!

«Балканские войны» постепенно подходили к концу и МФК Николаев уверенно довел матч до заслуженной победы. 2:1 - подопечные Руслана Забранского берут реванш у Балкан за досадное поражение в прошлом сезоне.

МФК Николаев - Балканы - 2:1

Голы: Антонюк, 67, Цапий, 75 - Н. Златов, 5.

МФК Николаев: Старченко, Попов, Чучман, Гурский, Цапий, Дмитренко, Ковалев (Брыжчук, 69), Семенина (Скепский, 84), Шарабура (Рогозинский, 46), Берко (Антонюк, 46), Кравченко (Авраменко, 65).

Балканы: Паламарчук, Саламаха, Любчак, Чернышов (Гузенко, 86), Опря, Ильницкий (Кабанюк, 76), Н. Златов, Герасимец (В. Златов, 78), Паламарь (Георгиев, 66), К. Пархоменко, Болокан (Райчев, 63).

Предупреждения: Дмитренко, 35, Антонюк, 90+2; Чернышов, 30, Болокан, 35, Любчак, 55.