15-летний николаевец уверенно обыграл в финале россиянина и выиграл Первенство мира 2018 по «Свободной пирамиде»

15-летний кандидат в мастера спорта Владислав Еленич из Николаева выиграл Первенство мира 2018 по «Свободной пирамиде» среди юниоров.

Об этом сообщает «NikSport».

Соревнования проходили в молдавском городе Бельцы. За высший молодежный титул боролись 36 юношей из 7 стран и 17 девушек из 4 стран.

Конкуренцию Еленичу помимо соотечественников составили спортсмены из Беларуси, Кыргызстана и России.

В финале Владислав Еленич сразился с 14-летним россиянином Антоном Виноградовым и одолел его со счетом 6:2.

Напомним, ранее николаевская бильярдистка Оксана Краско выиграла чемпионат Украины, который проходил в Ужгороде.

А николаевский бильярдист Дмитрий Белозеров стал вторым на международном турнире «Ajara Open 2018», который проводился в Грузии.