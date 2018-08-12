МФК «Николаев» проиграл впервые в сезоне, пропустив два гола от принципиального соперника

МФК «Николаев» 12 августа потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде в 4-м туре первой лиги «Ингульцу» из Кировоградской области.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Ингулец» (Петрово) – МФК «Николаев» – 2:0 И: Сытников, Синегуб, Ковалев, Кучеренко, Балан, Лупашко-к, Запорожец (Коваленко, 82), Клименко, Мишуренко (Сичинава, 73), Поднебенный (Козак, 68), Акименко (Кен Арман, 90+1). Н: Старченко, Гурский, Берко (Авраменко, 46), Семенина, (Брыжчук, 76), Ковалев (Антонюк, 46), Цапий, Дмитренко, Чучман-к, Рогозинский (Шарабура, 68), Скепский, Попов. Голы: 1, Клименко, 22, Акименко. Предупреждения: Балан (38), Гурский (43), Запорожец (66), Дмитренко (69), Козак (80). Удаление: Гурский (44).

Начало встречи получилось обескураживающим: первая же атака хозяев привела к точному удару Клименко. Вмешался и рикошет от Чучмана (как показалось на повторе), а Старченко выручить не сумел – 1:0 в пользу «Ингульца».

Николаевцы здорово провели середину тайма: обострял атаки Семенина, неплохо смотрелся на фланге Рогозинский, был момент у Берко. Но уже на 23-й минуте МФК пропустил второй гол. Мишуренко отдал пас на Акименко, тот вышел на голкипера и реализовал свой шанс. «Корабелы» вновь взялись за атаки, но острых моментов у ворот Сытникова не было. А под конец тайма главный арбитр встречи Вадим Запрутняк, который и до этого работал достаточно спорно, удалил за якобы «фол последней надежды» Гурского.

После перерыва в составе МФК вышло сразу три новых футболиста: Сартина, Антонюк и Авраменко. Однако «Ингульцу» удалось «засушить» игру и практически ничего не дать создать своим соперникам. 2:0 – «Ингулец» добился первой победы в сезоне.

- Первый гол, думаю, как-то сломал команду. Готовились и предупреждали ребят о том, что «Ингулец» попытается забить быстрый гол. Пропустили гол: там был то ли удар, хотя скорее всего, передача… Ну а дальше где-то заметно было, что у нашей команды недонастрой. Где-то у них подсознательно присутствовала мысль, что мы легко обыграем соперника. Предупреждали своих защитников, что передачи «Ингульца» всегда идут за спину, где у соперника два нападающих, они бегут, «цепляются». Вот мы эти две передачи и пропустили. Первая передача привела ко второму голу, а вторая – к удалению Гурского, - сказал главный тренер николаевцев Руслан Забранский на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что ранее МФК «Николаев» и «Ингулец» вступили в «словесное» противостояние. Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк обвинил МФК «Николаев» в игре на «контору» в прошлом сезоне. В ответ «Николаев» потроллил Поворознюка. Также Поворознюк говорил, что хотел купить МФК «Николаев», а Забранский якобы предлагал ему приобрести николаевский клуб.