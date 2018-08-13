Молодые украинцы должны играть, но нужны и сильные легионеры, - капитан МБК «Николаев» о чемпионате Суперлиги

Капитан МБК «Николаев» Алексей Онуфриев надеется, что новый сезон станет успешнее для его команды, чем предыдущий, и обойдется без игровых спадов.

Об этом сообщили в пресс-службе МБК «Николаев», передает «НикСпорт».

Онуфриев полагает, что с новым главным тренером Виталием Чернием команда будет играть в комбинационный баскетбол.

- Я работал с тренером раньше в сборной. Разговаривал с ним и после его назначения. Все секреты раскрывать не буду, но ожидаю, что мы будем играть в быстрый, комбинационный баскетбол, - говорит форвард.

По его словам, хотя все команды чемпионата попадут в плей-офф, «никому не хочется болтаться где-то там внизу», а у «Николаева» будет мотивация в играх против сильных команд. Также он прокомментировал и положение дел в украинской Суперлиге, куда опять возвращаются легионеры.

- Понятно, что когда в стране произошла такая ситуация – команды были вынуждены затянуть пояса и отказаться от легионеров. Тогда уровень чемпионата серьезно просел, а сейчас я вижу определенный рост – появились неплохие молодые игроки, которым пошло на пользу доверие и игровое время, в некоторых командах начали опять появляться иностранные игроки. Тут необходим баланс: молодые украинцы должны играть, но и сильные легионеры нужны – чтобы молодежи было на кого равняться, чтобы играть против таких баскетболистов на тренировках – это много дает с точки зрения игрового роста. Сильные иностранные игроки и сильные иностранные тренеры, безусловно, делают лигу лучше, - сказал Онуфриев.

Напомним, что в прошлом чемпионате МБК «Николаев» занял четвертое место. Сейчас в составе команды нет ни одного легионера. Сразу несколько иностранных игроков числились в составе МБК, когда президентом был народный депутат от Партии регионов Николай Жук. Но идея с большим количеством американцев в составе оказалась неудачной. В какой-то момент они собирались бастовать из-за долгов по зарплате, а в ряде матчей играли спустя рукава или исключительно на собственную статистику. Хотя были и легионеры, которые полюбились николаевским болельщикам – к примеру, Дэниэл Макклинток.