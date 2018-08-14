В Николаеве впервые за историю города судье по боксу присвоили звание международной категории

В Николаеве главе коллегии судей по боксу Юрию Любарскому присвоили звание судьи международной категории.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает НикСпорт.

В Федерацию бокса Украины пришло официальное сообщение от международной боксерской Ассоциации о том, что николаевский судья Юрий Любарский и его коллега Павел Василинчук получили 3 судейские звезды AIBA.

«Приятно отметить, что Федерация бокса Украины регулярно расширяет свое присутствие на международной арене. Представители нашей организации входят в комиссии Европейской конфедерации и Международной боксерской Ассоциации, у нас появляются новые международные технические делегаты, одно и двухзвездные судьи, а теперь и двое новых судей высшей категории, - отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. - Все это является очередным свидетельством планомерной и слаженной работы всех звеньев ФБУ, которая направлена ​​на развитие нашего вида спорта».

Как сообщили в Федерации бокса Николаевской области, это наивысший мировой ранг судей, который позволяет обслуживать чемпионаты мира и олимпийские игры.

«Это впервые в истории нашего города и области, когда судья по боксу достигает уровня мировых ТОП-рефери», – отметили в Федерации.

Напомним, что украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе.