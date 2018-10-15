Такое бывает не часто. Выходной день и скидки на весь ассортимент крафтового пива Ципа

Сегодня в Николаевском пабе крафтового пива акционный понедельник – ЦипаDay. На весь ассортимент пива от собственной крафтовой пивоварни Ципа действует скидка 25%. А для членов ЦипаClub (программа лояльности сети фирменных заведений Ципа) 50%.

Чтобы стать членом клуба фанатов крафтового пива и получить максимальные скидки на пиво – необходимо обзавестись клубной картой ЦипаClub. Сделать это можно в любом фирменном заведении.

Клубная карта обеспечивает регулярные скидки:

- 50% скидки на пиво Ципа в фирменных заведениях каждый понедельник - ЦипаDAY!

- 10% скидки на пиво Ципа (кеговое) в фирменных заведениях в течение всей недели!

- 10% скидки на сувенирную продукцию от Ципи, всегда!

- 30% на все в день рождения (кроме сувениров)!

- 10% скидки на все в интернет-магазине пивоварни tsypa.beer, всегда!

Из новинок сегодня в Николаевском пабе - Ципа Дыня. Это «Milkshake «India Pale Ale», сваренный пивоварами «Ципи» с добавлением солнечной душистой дыни. Легкий, приятно пьющийся, с дынным послевкусием. Содержание алкоголя ABV 4.8%, горечь IBU 31.

Также сегодня на кране:

Традиционные сорта: Менчул

Петрос

Близниця

Экспериментальные: Ципа Біла

Ципа Золота

Ципа Червона

Ципа Під Травов

Ципа Plombir

Ципа Самотня

Ципа Black ella

Ципа Чорна

Ципа Дыня

Ципа 100

Ципа 200

Друзья Кумпель Манго Mad brew So wheat

Паб «Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков по телефону 073 026 2709.