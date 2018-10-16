В чемпионате Украины подозрительный матч закончился разгромом – бывший николаевский вратарь «удалился» еще в первом тайме

Внимание спортивной общественности привлек поединок 12-го тура первой лиги чемпионата Украины по футболу между ФК «Сумы» и «Колосом», который завершился разгромом хозяев 0:6.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

В некоторых эпизодах футболисты «Сум» подозрительно странно защищались против команды из Ковалевки. К тому же голкипер хозяев Артем Штанько на 32-й минуте демонстративно прервал атаку гостей руками за пределами собственной штрафной площади, за что рефери поединка показал Роману прямую красную карточку.

Отметим, «Колос» борется за выход в Украинскую премьер-лигу – после 12 туров команда из Ковалевки занимает второе место в турнирной таблице. ФК «Сумы» благополучно расположились в середине таблицы, практически ни на что не претендуя и особо ничем не рискуя.

«Очень странный матч состоялся в первой лиге. Все началось с назначения этой встречи – она была назначена на 15:00 пятницы, когда в Европе мало матчей. Азиатские букмекерские конторы в этот день недели берут то, что им предлагается. Принимались ставки и на матч «Сумы» – «Колос», на который были поставлены неадекватные суммы. «Сумы» сами захотели играть в пятницу, что вызвало удивление», - прокомментировал итоги этого поединка ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык.

«В этом матче в защите сумского клуба играл Сергей Гаращенков – человек, который в свое время был одним из организаторов договорного матча «Горняк-Спорт» – «Ильичевец». Органы, которые должны за это отвечать, закрывают глаза. Геращенков после того матча неизвестно где играл 2 года, теперь вернулся, «Сумам» разрешили его заявить, а теперь все продолжается. Это цирк, реальный цирк», - выразил свои сомнения Цыганык.

Вратарь «Сум» Артем Штанько в 1999-2003 годах играл за «Николаев», а до этого провел год в составе «Олимпии» из Южноукраинска. Также на поле в составе «Сум» вышли экс-игроки «Николаева» Загинайлов и Яворский – они нападающие, которые провели в составе МФК по одному кругу чемпионата. За «Колос» в этом матче играл уроженец Первомайска Вадим Милько.